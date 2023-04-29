竹聯幫弘仁會與華山幫疑因詐欺水錢糾紛爆發槍戰，社會一片譁然，新北警為壓制黑幫囂張氣焰，針對涉案弘仁會成員執行三波掃蕩行動，透過國際合作自馬來西亞押解主嫌「鯨魚」林京履返台，將林男、杜姓小弟依組織犯罪條例送辦，新北地檢署複訊後諭知杜男6萬元交保、林男聲押禁見，新北地院29日晚間10時50分裁定林男羈押禁見。

弘仁會中和組長「鯨魚」林京履與貼身小弟20歲杜姓男子28日晚間被解送回國，隨即押往新北刑大接受調查，29日上午正式偵訊。林嫌供稱，被開槍的豐田轎車確實是他的座車，當時他人也在車上，但對於策畫報復、教唆少年槍手開槍等關鍵案情，他全部矢口否認，甚至對警方所稱的共犯，他也僅認識少數幾人。

檢方指出，林男涉犯組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢、恐嚇等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，且有反覆實行恐嚇、詐欺犯罪之虞，向法院聲押禁見獲准。

另外，警方針對本次槍擊案已逮捕30人，其中移送的14名被告，已有8人羈押禁見，2名少年裁定收容。

新北市警察局長廖訓誠29日也正式宣告瓦解弘仁會「中和組」、「弘生組」，廖訓誠說，本次槍擊案件的偵辦雖然告一段落，但掃蕩黑幫的行動不會停止，警方將透過一波又一波的掃蕩，將不法幫派逐一瓦解。對於黑幫依附或寄生的治安顧慮場所、公司堂口，也將全面清查，掃除幫派據點。