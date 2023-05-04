內政部警政署針對近期發生之暴力案件，發現係幫派不法利益所引發。為加強掃蕩黑道幫派勢力，不容黑道作亂，警政署今(4)日舉辦「區域聯防會議」，由署長黃明昭親自與刑事警察局長等刑事業務幕僚參加，邀集臺北市、新北市、桃園市及宜蘭縣政府警察局局長、刑警大隊長、各偵查隊長、少年隊長針對各轄內竹聯幫明仁會、弘仁會及打擊策略展開會議。

警政署表示，掃黑專案一個月已有效壓制幫派藉舉辦春酒等公開活動挑戰公權力之情事，惟發生本次幫派間因個案金錢糾紛相互開槍事件，突顯出黑道幫派招募少年犯罪、擁槍自重及轉型新興犯罪現象，對於治安管理是一大問題，須警察等行政機關強化治安偵防作為，才能讓國人安居樂業。

犯罪是流動的，跨區、跨轄甚至跨國的犯罪，都已經是常態，面對此類趨勢，因此藉由本次「區域聯防會議」，署長指示以系統性掃黑策略，針對人、場所、金流三大面向，澈底瓦解犯罪結構，並強力要求各警察局亦應屏除績效主義、本位主義思想，藉由情資整合、區域聯防、中央支援地方，才能遏止黑道幫派囂張氣焰。針對少年加入幫派，請少年隊發揮功能，強化前端挖掘曝險少年，中段配合社政及教育機構輔導關懷、後段防制少年參加幫派活動，強力查緝動員吸收少年招募者，以利銜接7月1日少輔會新制上路，並遏止幫派利用少年犯罪歪風，有效發揮行政先行功能，減少社會問題。

警政署強調，對於危害社會的黑道幫派，絕對會強力聚焦打擊、毫不手軟，為強化並鼓勵各警察局棒打出頭鳥之掃黑策略，對於未來專案期間績效良好的執行單位，將從優鼓勵以慰勞同仁之辛勞。