酒駕男子因遭員警攔查，竟棄車逃跑，豈料，在1處民宅前遭到小黑狗幫忙追，而員警也順利逮到酒駕男。（翻攝自社會事新聞影音）

日前彰化縣溪湖警分局2員警在值勤時，發現有輛小貨車開在產業道路上，疑是駕駛施姓男子酒駕，因行車不穩遭眼尖2員警攔下盤查，豈料，施男卻棄車逃跑，不過當施男跑到1處民宅旁，卻被1隻小黑狗追著跑，2員警也陸續追上，最後順利將施男逮捕，小黑狗英勇的事蹟，也讓屋主笑稱「晚上加菜吃雞腿」。

「社會事新聞影音」日前PO上1段約30秒影片，從影片中可見埔東派出所2員警在產業道路上攔到1輛小貨車，而駕駛施姓男子竟棄車逃跑，當施男跑到1處民宅旁，而待在屋主旁的小黑狗，看到逃跑的施男便直接追了上去，隨即2員警也陸續出現在畫面中，追捕逃跑的施男，2員警最後也成功將逃跑的施男逮到，英勇的小黑狗，也讓屋主表示「晚上可以加菜吃雞腿」。

據《TVBS新聞網》報導，其實該隻小黑狗是看到人跑就會追，而當時情況剛好是看到施姓男子逃跑經過，因此，便追了上去，附近的鄰居也提到，這隻小黑狗看到有人在附近跑，也是會追上去，也認為這隻小黑狗應該不是幫忙抓，只是看到人就會追著跑，認為是一場有趣的誤會。

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