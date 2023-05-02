EG1206A係第二代HER2陽性標靶抗體藥物Perjeta(Pertuzumab)生物相似藥，EG1206A針對HER2受體有不同的結合機制，可產生雙重封鎖(Dual Blockade)的效果。與第一代Trastuzumab合併使用具有協同作用，用於治療HER2 陽性的早期乳癌與轉移性乳癌。

第二個生物相似藥臨床一期試驗成功，也是台康生技治療HER2乳癌生物相似藥產品系列的重要里程碑；除第一個生物相似藥EG12014已進入產品上市階段外，EG1206A隨臨床一期試驗成功也著手進行國際多國多中心臨床三期試驗，待EG1206A第三期臨床試驗收案啟動後，預計2年可完成主要療效指標評估。同時國際藥廠授權也積極洽談合作事宜，快速使生物相似藥開發國際化並躍進全球市場，也為台灣生技產業近期再添令人振奮的好消息。

EG1206A係第二代HER2陽性標靶抗體藥物Perjeta(Pertuzumab)生物相似藥，臨床上Pertuzmab和Trastuzumab合併使用具有協同作用，用於治療HER2陽性的早期乳癌與轉移性乳癌，這類乳癌的病人約佔每年乳癌新發病的20-30%，此雙標靶治療可更加延長患者的存活期與治療成效，在高風險的乳癌患者是國際治療準則建議的標準治療。

據原開發廠羅氏(Roche)2022銷售數據，Perjeta(主成分Pertuzumab)全球銷售額達40.87億瑞士法郎，位列羅氏產品組合中銷售額前兩名的藥物，預計在2026年專利期滿前，全球的銷售額可望達到美金60億左右(約為新台幣1800億元)。2021年台灣健保給付Perjeta(Pertuzumab)的品項支出約10.2億新台幣。