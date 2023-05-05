52歲美國女星香儂道荷堤（Shannen Doherty）年輕時演出《飛越比佛利》走紅，躍升90年代的玉女紅星，卻在2015年罹患乳癌，一度好轉後，2020年又復發，成為4期癌友。營養師薛曉晶透露，加工肉品、紅肉跟增加乳腺癌風險有關，應避免攝取過量。

香儂道荷堤2015年罹患乳癌後，一直用樂觀的心境面對疾病，常常會透過社群平台分享抗癌心得，其中她曾PO跳舞的影片並寫道：「化療過後一天，保持活力有助療程，但這並不總是那麼容易！」被粉絲稱讚很勇敢。經過多次的治療，疾病好不容易好轉，卻在5年後復發，香儂道荷堤當時在《ABC News》哽咽地認了：「我已經到了第四期，我的癌症復發了，這就是為什麼我會在這裡。」

除了健康亮紅燈，婚姻也岌岌可危，香儂道荷堤2011年再婚攝影師丈夫寇特艾斯瓦蘭柯（Kurt Iswarienko），治療癌症期間，老公總是在身旁陪伴，但外媒《Page Six》報導，香儂道荷堤今年1月和老公分居，4月女方提離婚，經紀人證實此事，「她再怎麼不願意，也只能決定離婚」；雖然未詳細說明分開的原因，但外界推測香儂道荷堤已癌末，不想拖累丈夫，加上男方有了新對象，才決定放手。

香儂道荷堤和老公放閃的畫面成過往。（圖／達志）

世界衛生組織（WHO）於2021年公開表示，2020年有1千萬人因癌症病逝，其中乳癌已超越肺癌，變成全球最常見的癌症，亦是女性的致命殺手。營養師薛曉晶曾指出，大豆異黃酮的攝取量對於乳癌的發生率有降低作用，建議每日攝取1至2份黃豆類食物；至於加工肉品、紅肉則與乳腺癌風險增加有關，最好少吃，高脂肪飲食亦是肥胖的主因及乳腺癌的潛在危險因素，若要攝取高蛋白質，以白肉、脫脂乳和優酪乳為佳。另外，根據研究發現，每周超過9次有氧運動的乳癌患者，可降低50％癌症復發。