一名20多歲女子胸部腫大原以為懷孕，未料檢查發現已罹乳癌三期。無乳癌家族史的她不解為何會罹癌，醫師詢問日常飲食得知，女子每天晚餐都吃鹽酥雞，且每天喝1、2杯的手搖飲，不當的飲食習慣可能是其罹癌的主因。

家醫科醫師陳欣湄在《健康好生活》表示，上述女子一結婚後就想儘速懷孕，某天發現自己胸部腫大，原以為是懷孕，就醫發現已罹患乳癌三期，因為必須化療，也必須中斷懷孕生子的人生規劃。

陳欣湄表示，該女子沒有家族史，不理解自己為何罹患乳癌，且一發現就已是晚期，經詢問女子的飲食習慣得知，女子大學畢業就業後，每天晚餐就吃鹽酥雞，且每天都喝1~2杯手搖飲，不當的飲食習慣可能是致癌的主因。

陳欣湄並表示，洋蔥是有機硫化物，且含槲皮素，兩者都是高抗氧化成分，被認為可以抑制乳癌等癌症。美國曾有一研究針對常吃富含洋蔥、大蒜的一種調味醬Sofrito進行研究，發現每天吃1~2次此種調味醬的女性，相較於未食用的女性，罹患乳癌的風險降低67%。

她並表示，研究發現，大比例地攝取洋蔥、大蒜等辛香料，既可增加美味感，還可抗發炎、抗癌，是非常養生又美味的飲食方式。