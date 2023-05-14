國人每年大腸癌新發人數達1萬6829人，平均每34分鐘就有一人罹患大腸癌。一般提到大腸癌多與飲食、家族史相關，但醫師表示，德國研究發現，糖尿病患得到大腸癌的風險遽增；同時有大腸癌家族史與糖尿病的男性會較一般人提早18年罹患大腸癌。

家醫科醫師陳欣湄在《健康2.0》表示，德國癌症中心曾進行一項大規模的研究，針對1261萬人的數據，並進行51年的隨訪後發現，糖尿病是大腸癌的重要危險因子。該項研究發現，沒有大腸癌家族史的人，若在50歲前已確診罹患糖尿病，這類人罹患大腸癌的風險增加，「男性會提前5年罹患大腸癌，女性則提前4年罹患大腸癌。」

所謂隨訪，是醫院根據醫療、研究等需求，與病患保持聯繫或要求病人定期來院複查，以便對病患的療效、發展狀況進行追蹤觀察所做的工作。

陳欣湄並表示，該研究發現，相較於一般人平均於50歲罹患大腸癌，有大腸癌家族史且同時有糖尿病的人，得到大腸癌風險大增，在此處是指確診大腸癌時間會提前。以男性而言，會提前18年、也就是32歲罹患大腸癌；女性則會提前12年、也就是38歲罹患大腸癌。