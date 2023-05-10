吸菸有害健康。胸腔科醫師蘇一峰今（10日）在臉書貼文表示，遇到一名年輕女子前來就診，並表示不斷咳嗽，結果電腦斷層結果出爐後，「慘了，肺爆炸了！」

蘇一峰表示，這名年輕女子使用爆珠香菸後就一直咳，因此到醫院看診。他幫女子照電腦斷層，「慘了....發現肺爆炸了！肺塌陷了！」他解釋，爆珠香菸有香水珠，抽菸前若先壓破就可吸到香菸味，「結果爆珠香菸讓肺爆了。」

年輕女子使用爆珠香菸後，出現肺塌陷。( 圖/ 蘇一峰醫師提供)

蘇一峰並在臉書提及，男星張立昂去年也曾肺塌陷。張立昂當時突然喘不過氣，緊急送醫後，醫師判定是肺塌陷，必須立刻插管住院治療，情況十分危急，家人更一度簽下放棄急救同意書。張立昂出院後還需療養3~4個月。後遺症包括講話易喘，一段時間無法做有氧運動。

蘇一峰曾表示，肺塌陷不只會造成肺部的反覆感染、引發成重症，更可能長期損害肺功能，造成肺活量的下降。肺塌陷目前也無沒有好的治療藥物，因此呼籲民眾要小心注意遠離電子煙的傷害，避免一輩子的肺部傷害。

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