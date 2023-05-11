美國紐約州共和黨籍聯邦眾議員桑托斯今天因詐欺、洗錢和盜用公款等13項罪名被捕，先前他坦承謊稱擁有猶太血統、華爾街背景、大學學位等經歷，引來外界撻伐。

除上述13項罪名，桑托斯（George Santos）相關爭議可以追溯到去年11月他當選紐約第3選區聯邦眾議員之後。

英國「天空新聞網」（Sky News）報導，他遭控在競選期間捏造部分學經歷，儘管批評者呼籲他下台，但他仍拒絕辭去議員職務。以下是關於桑托斯的介紹。

Rep. George Santos surrendered to federal authorities on May 10, 2023. He was indicted on allegations of fraud, money laundering and false statements in connection to his 2022 congressional campaign.



Who is Rep. Santos? Stream the CBS Reports documentary: https://t.co/FMnEOFYZqm pic.twitter.com/SMfT7Axk1R — CBS News (@CBSNews) May 10, 2023

● 桑托斯是何人？

現年34歲的桑托斯是巴西裔美國人，去年11月當選聯邦眾議員，成為第一個以非現任議員身份贏得眾院席位並公開出櫃的同性戀共和黨人。

雖然他的勝選在國會山莊掀起轟動，但很快就因12月浮現的指控而蒙上陰影。「紐約時報」（New York Times）調查發現，桑托斯的簡歷有部分造假，包括捏造學歷和工作經歷。

針對相關指控，他的回應也不盡相同。他承認部分履歷造假，否認其他指控，也收回一些自己曾經說過的話。

● 謊稱擁有猶太血統

桑托斯曾在自己是猶太人、曾在巴西參加變裝秀表演以及母親的死因等問題上，被發現說辭前後不一。

桑托斯勝選後，曾在共和黨猶太聯盟（Republican Jewish Coalition）峰會上表示，這次選舉意味「現在將有3名」猶太共和黨國會議員。

隨後他又改口並告訴「紐約郵報」（New York Post），他「從未聲稱自己是猶太人」，並說他是天主教徒。他甚至說：「因為我知道我母親那邊的親人有猶太人背景，所以我說我『有點猶太血統』（Jew-ish）。」

● 謊稱母親是911事件罹難者

2021年競選國會議員期間，桑托斯在推特上表示，紐約911恐怖攻擊奪走了他母親的生命。

然而，桑托斯卻在他的競選網站上說，發生恐攻當天，他的母親狄佛德（Fatima Devolder）在南塔（South Tower）辦公室工作，但她「活了下來」，「幾年後」死於癌症。

然而，根據天空新聞網的美國合作夥伴國家廣播公司新聞網（NBC News）取得的紀錄，以及華盛頓郵報（Washington Post）援引移民紀錄的報導，恐攻發生時狄佛德根本沒有住在美國，而是住在巴西里約熱內盧。

此後，桑托斯一直未針對這點公開評論。

● 曾參加變裝皇后選美比賽

有關桑托斯在巴西參加變裝秀表演的新聞，藝名為羅查德（Eula Rochard）的巴西變裝皇后告訴路透社，她於2005年在巴西結識這位現任國會議員。

她說，2008年，桑托斯以拉瓦什（Kitara Ravache）這個藝名參加在里約熱內盧的變裝選美賽。

雖然桑托斯一開始在推特上稱相關報導「絕對是錯的」，但當他接受美國廣播公司（ABC）分台ABC7訪問時又說：「我當時很年輕，在活動中玩得很開心，有自己的生活錯了嗎？有本事就來告我啊！」

● 捏造華爾街工作經歷

在桑托斯的競選網站的早期版本中，他自稱是「經驗豐富的華爾街金融家」，並聲稱他曾在花旗集團（Citigroup）和高盛集團（Goldman Sachs）從事金融工作。

但紐約時報的調查發現，這兩間公司都沒有他的就職紀錄。此後他承認對自己的學歷和曾任職於這兩間公司撒謊，並告訴紐約郵報：「我的罪過是美化了我的履歷。我很抱歉。」

● 竊取退伍軍人愛犬救命錢

退伍軍人奧斯特荷夫（Richard Osthoff）指控，桑托斯2016年為他垂死的愛犬在GoFundMe設立專頁，以募集狗狗的手術費用3000美元，結果卻沒把錢交給他。這個說法則遭桑托斯否認。

奧斯特荷夫告訴新聞網站Patch，有人跟他說安東尼．狄佛德（Anthony Devolder）有一個動物援助組織，叫做「寵物聯盟之友」（Friends of Pets United）。安東尼．狄佛德是桑托斯進入政界之前使用的名字之一。

他聲稱，狄佛德募款完成後隨即關閉專頁，人也不見蹤影。

桑托斯憤怒地否認相關指控，並批評這些報導「令人震驚且瘋狂」。