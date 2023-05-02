振曜第一季營收15.85億元、季減少29.30%、年減少29.40%；營業費用2.01億元，營業費用率12.70%；稅後淨利8062萬元、季減少38.83%、年減少11.03%；惟單季母公司淨利僅2664萬元，單季EPS為0.31元。

振曜表示，第一季獲利較去年同期衰退的原因，除了因今年第一季新台幣升值導致匯損之匯率因素外，最主要的是佔合併6成營收左右之電子紙相關產品部門之毛利率第一季衰退且部份客戶電子書產品有虧損現象發生。此外，振曜因為開發新產品相關的研發及業務開發費用大幅增加致使營業費用成長太大，拖累整體績效。

另外，振曜為使公司重回營收、獲利成長的雙動能，振曜董事會也通過由董事長呂俊德重新接任總經理，盼藉此再一次聚焦公司未來的定位，重新將研發、業務的資源做整合，全力去衝刺電子紙新應用、彩色電子紙新應用等，為未來營運添加新利基及獲利動能。

另外，振曜董事會同步也決議配發3元現金股利，配發率達71%。