毅嘉4月自結合併營收金額約為6.75億元，月減少6.95%、年增加22%，其中軟板整合元件產品之營收為5.59億元，機構整合元件產品營收為1.17億元，軟板整合元件產品營收為5.59億元。

毅嘉累計前4月營收為26億元、年增加2.94%，創下歷史同期第三高。

毅嘉4月在車用產品需求持續暢旺下，單月自結合併營收來到6.75億元，較去年同期增長超過兩成，而展望第二季度，雖然消費性產品客戶的需求仍然較為疲弱，但毅嘉整體營運仍可望在車用客戶需求增溫的帶動下持續創高，全年度的營運仍將穩健成長。