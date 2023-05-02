國際貨幣基金（IMF）2日上修亞洲經濟預測至4.6％，比先前的預測上調0.3個百分點。預料中國和印度將分別增長5.2％和5.9％，並成為亞洲經濟增長的主要動力。

IMF表示，中國經濟的重新開放對亞洲地區經濟增長至關重要，亞太地區將成為2023年世界主要地區中最具活力的地區。

繼2022年預測亞洲經濟增長3.8％後，預測今年將增長4.6％，對全球增長的貢獻率約為70％，並將其預測較去年10月份上調了0.3個百分點，而2024增長預測下調0.2個百分點至4.4％。

IMF同時警告，西方銀行業的困境導致持續通膨和全球市場波動，將未來帶來風險。

IMF敦促除日本和中國外的亞洲各國央行，保持緊縮貨幣政策以降低通膨，並形容如未能將通膨率降至目標以下的代價，可能超過保持寬鬆貨幣環境帶來的任何好處。短期內貨幣政策收緊不足將需要在之後不成比例地進一步收緊貨幣政策，以避免高通膨，從而導致出現更大規模的經濟收縮。