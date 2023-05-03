「ALL IN」太大聲！引起警方注意 警破德州撲克賭場

德州撲克賭場藏身林口郊區民宅躲警方查緝，卻因附近聚集賭客的多部汽機車，讓警方發現有異前往蒐證，發現有喧嘩及「ALL IN」聲，確認有賭博行為，因此破獲職業賭場。

上周（30）日深夜0時45分，新北市林口分局下福派出所所長藍進發和警員陳煥昇，於林口區頂福里某處民宅外發現有多輛汽機車聚集，還傳出喧嘩及「ALL IN」聲，經員警蒐證確認內部有賭博情事，即通報偵查隊支援，並在該住宅外埋伏。

趁屋主周男（83年次）打開門時，警方立即上前表明身分，警方發現除屋主外，另有9名賭客正以德州撲克進行賭博，當場查扣2副撲克牌和168枚計分籌碼，總計26600分。周嫌供稱以籌碼每10分換算1元，每次抽頭約200~300元作為飲料與清潔費用。全案偵詢後，周嫌依賭博罪移送法辦，另9名賭客則被依社會秩序維護法裁罰。

林口警分局表示將持續落實警政署推動之「清源專案2.0」及「社區警政再出發」，除了透過警方主動巡邏查獲外，更希望藉由民眾的力量，確實掌握轄區治安狀況，及早發現隱匿於社區住宅或辦公大樓內的可疑犯罪徵候，對藏汙納垢的犯罪處所進行清查，澈底根絕不法份子，營造優質的居住環境！