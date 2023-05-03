上個月，數百名被困在內戰波及的蘇丹的美國人需要離開該國，但美國海軍陸戰隊無法提供幫助。通常這種任務是海軍和海軍陸戰隊的兩棲機動部隊和海軍陸戰隊遠征軍（MEU）的標準任務，由2,300名海軍陸戰隊員組成，搭乘3艘軍艦，接受訓練以進入危險地區並疏散公民，現在，美國海軍陸戰隊希望擁有31艘兩棲突擊艦，但五角大廈不同意。

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“… No less than 31 traditional L-class ships [are needed] to ensure the warfighting readiness and responsiveness of amphibious naval forces.”



- 38th Commandant of the Marine Corps



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美國海軍陸戰隊最近表示，他們需要31艘兩棲突擊艦，包含直昇機登陸突擊艦（LHA）和直升機船塢登陸艦（LHD），以應對未來可能的戰爭任務。這些兩棲艦艇可以在沿海地區提供兵力支援，同時還可以運輸與部署陸戰隊員或者必要時可以進行撤僑或是人道救援任務，但美國國防部卻不贊同這一計劃。國防部長表示，31艘兩棲船太多了，目前擁有的11艘兩棲船已足以應對未來的作戰需求。例外跟據海軍艦隊司令部司令最近釋放的消息指出，美國海軍可能會縮減規模，組成量小質精的新艦隊，以因應招募人力短缺以及預算方面的問題。

.@USNavyCNO on the flexibility and impact of the Fleet Marine Force embarked on Navy ships, and the importance of a 31-ship amphibious fleet. pic.twitter.com/8xq6jWGQ1S — U.S. Marines (@USMC) May 13, 2022

美國國防部長還表示，如果海軍陸戰隊希望繼續增加兩棲船的數量，他們必須為此提供充足的證據和分析，以說明這些艦艇的必要性以及增加艦艇數量的成本效益。

此外，國防部還表示，未來的作戰任務將更加複雜和多樣化，需要更加靈活的作戰部隊和多樣化的武器裝備，因此他們希望海軍陸戰隊將更多的精力放在發展新技術和武器裝備上。現在，海軍陸戰隊需要考慮是否要繼續推動兩棲登陸艦的增列計劃，並試圖說服國防部將其納入國防預算。。