第1季因全球筆電及平板電腦市場需求持續低靡，庫存清理成為通路商首要任務，因此，單季營收下滑至173.2億元，季減20.5％，年減31.0％；其中，以平板電腦（7-11吋）產品及筆記型電腦（11吋-16吋）產品營收降幅最多，分別較上季減少30.4％及28.3％；然而，小尺寸（7吋以下）產品營收卻較2022年第4季成長43.7％，主要新款電子書產品拉貨及舊款智慧型手機需求增加所致；另外，因車載產品出貨恢復成長動能使大尺寸（16吋以上）產品營收季成長達28.9％。第1季雖整體營收下滑，但營業毛利率仍達4.0％較前季3.4％增加，營業毛利約新台幣6.9億元。

在銷貨成本方面，單季原料成本為142.3億元，佔營收比重由前季83.0％降為82.1％；第1季人工成本為12.1億元，佔營收比重與上季持平為7.0％；折舊攤銷費用8.8億元，較前季減少5.1％。營業費用降7.9億元，較前季減少16.8％。第1季資本支出3.7億元，EBITDA約為16.1億元。