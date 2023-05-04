新北市議員陳世軒呼籲新北要做好戰時準備。（葉德正攝）

兩岸關係緊張，加上烏俄戰爭，不少民眾擔心台海可能發生戰爭，民眾黨新北市議員陳世軒今總質詢詢問侯友宜對全民防衛與戰時準備，侯友宜表示，新北13年來的災害演練都有相關應變演練，包括災防、戰防全民總動員，還有民生物資與基礎設施等都會做兵棋推演，不只災害應變，隨時可轉換成戰時應變，也希望喚起大家憂患意識，否則事情發生會來不及。

陳世軒指出，台北市成立平戰轉換辦公室，能在既有防災應變加上軍方，除了平時盤點，中央命令一下，可以立即同步，但新北都散落在各局處，新北能否應變？

侯友宜指出，他在新北13年，這些平時演練與準備都是他親自主持，透過EOC包括民生物資、基礎設施設備單位與動員單位等，全部都整理一起，平常就會兵棋推演也會做實務演練，包括防空避難、疏散空襲警報、醫療搶救，也有發放給孩子保護頭套，這些都不只是為災害準備。

陳世軒也提到新北雖然有全民國防手冊，但若發生戰爭沒有網路怎麼辦，侯友宜表示，里鄰長基層的會總動員，深入住戶，透過廣播系統疏散。

陳世軒說，他活到27歲從沒有覺得會打戰爭，但現在有這些危機，目前民進黨中央提抗中保台，卻都沒有準備，希望新北先做好。

侯友宜說，希望喚起大家憂患意識，否則事情來會來不及。