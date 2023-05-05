歐洲學者分析，義大利是否續簽一帶一路，其中一個關鍵原因是台灣。另自總理梅洛尼上任以來，在中國問題上表現出與美國結盟的道路；若選擇續簽一帶一路，將與她在大選前的承諾背道而馳。

美國CNBC日前報導，義大利政府在是否要與中國續簽一帶一路倡議諒解備忘錄（MOU）產生了別的想法，2019年3月，義大利時任總理孔蒂（Giuseppe Conte）與中國簽署了一帶一路備忘錄，以5年為期，義大利需在年底前表明是否續簽。

隨著梅洛尼（Giorgia Meloni）政府的上台，羅馬正在重新考慮與中國的關係。羅馬路易斯（Luiss）大學國際關係和中國研究教授梅內加基（Silvia Menegazzi）接受美國CNBC電話採訪時曾說：「這對義大利政府來說是一個非常有爭議的問題」，其中一個關鍵原因是台灣。

梅內加基接著說，1949年在國共內戰後，兩岸分治，然而中國一直以來將台灣視為一部分，多年來雙方緊張關係不斷升級，近來美國高層官員訪問台灣，已引起北京方面的憤怒。

梅洛尼在去年9月當選前，曾曬出當時與駐義大利台北代表處代表李新穎的合照，並強調「始終深信自由與民主的人們並肩而行」，梅洛尼當時選擇與台灣建立更緊密的關係，但另一方面肯定會危及其與中國的關係。倘若梅洛尼選擇繼續深化與北京的關係可能會與她在大選前的承諾背道而馳。

早在去年梅洛尼當選之前，梅洛尼就表示加入一帶一路是一個大錯誤，巴黎高等商學院歐盟法學教授阿雷曼諾（Alberto Alemanno）透過電子郵信向美國CNBC表示，自從梅洛尼成為總理以來，在中國問題上她表現出與美國保持一致的道路。

然而，她也正承受著其聯盟夥伴副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）和前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）的壓力，他們各自的支持者對中國的態度較為溫和，有興趣透過一帶一路倡議建立更緊密的經濟聯繫。

義大利是否續簽一帶一路不僅關乎義國外交、政治與經濟，也關係著跨大西洋關係，這是梅洛尼政府重要的一項考量因素。

梅洛尼自上任後積極參與歐盟事務，也試圖在地中海區域、印太地區與大西洋聯盟相關事務上發揮影響力，藉以提升義大利國際地位。

報導指出，正值歐盟與中國的新關係之際，羅馬方面即將做出的決定令人關注。歐盟發現越來越難以對北京形成統一戰線，一些國家主張支持經濟聯繫，而另一些國家則採取更具批判性的方式來面對北京。

然在烏克蘭戰爭上，對於許多歐洲國家而言，中國本可以且應該在俄羅斯入侵後採取更多行動來支持烏克蘭，但中國不僅未能譴責俄羅斯對其鄰國的攻擊，中國領導人習近平3月訪問莫斯科時稱「尊敬的蒲亭」，蒲亭（Vladimir Putin）也以「最好朋友」來形容習近平。

報導指出，出於國家安全考慮，美國已向歐盟國家施加更大壓力，要求對中國提出更多批評。熱衷於建立穩固的跨大西洋關係的歐洲國家，在遵循這條道路上應該不會有任何問題。

中國「一帶一路」計畫標榜將對沿線國家投資9000億美元，試圖讓菲律賓、越南等國彈性調整南海戰略，以爭取中方資金發展經濟。然而一帶一路發展至今引起一些爭議，紐時就直指中國藉「一帶一路」的全球投資與貸款計畫，設下債務陷阱令一些國家上鉤。