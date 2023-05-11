婆媳關係是婚姻裡的難題，一名女網友分享，婚後和老公一起住在婆家，雖然很感激婆婆幫忙做家事，但是婆婆一些非常「黏人」的舉動，仍讓她無法忍受，例如沒有詢問就跑到他們房間打掃、整理衣物，還時不時吵著要和他們夫妻一起睡覺，嚴重影響夫妻生活，最慘的是，她和老公溝通以後，對方還不挺她，最終她忍無可忍，兩人以離婚收場。

網易號《娛樂星主張》分享，一名女網友抱怨，和老公結婚以後住在婆家，雖然很感謝婆婆會幫做家事，但婆婆有些行為卻讓她很不舒服，像是未經同意就進去她和老公的房間打掃、整理衣物，偶爾還非得要和他們夫妻一起睡，種種都讓她難以忍受。

女網友表示，她嘗試與婆婆溝通，稱老公已經長大了，是一個成年人，需要有自己的生活空間和個人隱私，但婆婆卻不這麼認為，堅稱「兒子是我生的，我不是外人，兒媳婦是女人，我也是女人，都是女人，也不是外人，3個人用一張床很正常」。

女網友指出，婆婆太黏老公，嚴重影響到他們的夫妻生活，而她與婆婆溝通無果，嘗試與老公說這件事情，結果對方非但沒有站在她的立場想，還試圖要她體諒媽媽，表示讓爸媽去外面住是很不孝的行為，且每天維持著回家要「親親抱抱」媽媽的謎之舉動，讓她看了忍無可忍，最後離婚告終。