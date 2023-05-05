●美國情報總監海恩斯指出，中國大陸一旦向台灣發動軍事攻擊，萬一台積電停產的話，全球經濟每年恐怕將損失最多1兆美元。不過，正帶領商界代表訪美的台灣經貿談判代表鄧振中卻說，外商不要對中國大陸的威脅過度擔憂，台灣仍然是理想的投資地區。

●消息傳出，美國聯邦存款保險公司（FDIC）打算不讓資產小於100億美元的小型銀行業者，投入資金到存保基金上，也就是說未來大部分的保險款項，將來自大型銀行業者。初步估算，約有4000間銀行因此受惠。

●美國上周首次請領就業補助人數達24.2萬，周增1.3萬，預期為24萬，前值經修正後為22.9萬。另外，首季非農勞工成本初值增6.3%，預期是增5.6%，前值增3.2%。

●美國商務部公布，當地3月貿易逆差減至642億美元，預期為631億美元赤字，前值為逆差706.4億美元。其中，進口下降0.3%，出口則增2.1%。

●繼美國升息1碼後，歐洲也跟著升1碼，預期則是升息2碼。外界認為，歐美的貨幣政策緊縮步調已經放慢。美元匯價小升，美元指數漲0.29%，收在101.635點。

●市場憂心美國地區性銀行危機重現，避險意識升高，國際金價持續上揚，再度挑戰新高紀錄。紐約6月期金漲0.92%，每盎斯收2055.7美元，高點一度漲至2085.4美元。

●市場對經濟前景以及原油需求抱持悲觀態度，國際油價連跌3天後，漲跌互見。紐約期油一度重挫7.23%，低點每桶曾來到63.64美元，最後收盤微跌0.06%，每桶為68.56美元。至於倫敦布蘭特期油則漲0.23%，收72.5美元。