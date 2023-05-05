受到淡季效應影響，廣越近期股價在5日線附近整理。

廣越吳總經理表示，今年雖受美系主要運動品牌客戶庫存調整影響，營運腳步較2022年稍稍放緩，惟集團仍有其他運動及戶外品牌客戶訂單持續增長，極具發展潛力；第二季起，廣越將進入生產出貨旺季，營運可望逐步加溫，恢復增長。

整體而言，預估美系主要運動品牌客戶庫存調節將逐漸放緩，訂單可望逐步回溫，廣越集團對於未來發展仍審慎樂觀，法人看好廣越集團未來營運版圖將逐漸擴大。