受到淡季效應影響，廣越近期股價在5日線附近整理。
廣越吳總經理表示，今年雖受美系主要運動品牌客戶庫存調整影響，營運腳步較2022年稍稍放緩，惟集團仍有其他運動及戶外品牌客戶訂單持續增長，極具發展潛力；第二季起，廣越將進入生產出貨旺季，營運可望逐步加溫，恢復增長。
整體而言，預估美系主要運動品牌客戶庫存調節將逐漸放緩，訂單可望逐步回溫，廣越集團對於未來發展仍審慎樂觀，法人看好廣越集團未來營運版圖將逐漸擴大。
受到傳統淡季，以及2022年同期營收對比基期較高所致，機能服飾及羽絨衣代工大廠廣越(4438)第一季合併財務報表，合併營收26.57億元，較去年同期減少3.49億元；營業毛利3.9億元，較去年同期減少0.26億元；營業淨利0.25億元較去年同期減少0.21億元；稅後淨利0.20億元，較去年同期減少0.44億元；淨損歸屬於本公司業主為0.46億元、每股虧損0.45元。
受到淡季效應影響，廣越近期股價在5日線附近整理。
廣越吳總經理表示，今年雖受美系主要運動品牌客戶庫存調整影響，營運腳步較2022年稍稍放緩，惟集團仍有其他運動及戶外品牌客戶訂單持續增長，極具發展潛力；第二季起，廣越將進入生產出貨旺季，營運可望逐步加溫，恢復增長。
整體而言，預估美系主要運動品牌客戶庫存調節將逐漸放緩，訂單可望逐步回溫，廣越集團對於未來發展仍審慎樂觀，法人看好廣越集團未來營運版圖將逐漸擴大。
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