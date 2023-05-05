六角2022年合併營收42.1億元、年增0.73％，營業利益3.46億元、年增達79.56％，歸屬母公司稅後淨利2.96億元、年增達近1.19倍，全數改寫次高，每股盈餘6.56元則創第三高。毛利率44.06％、營益率8.23％、稅後淨利率7.05％，同步回升至近3年高。

六角在疫情逆風期間仍維持全球市占率，「Chatime日出茶太」近3年全球門市分別淨增10％、10％、20％，在印尼、菲律賓、澳洲、歐美與馬來西亞等國家規模均突破百店，在東南亞、大洋洲、北美及歐洲市場亦為當地國際手搖茶飲領導品牌，全球總店數已逾1400家。

而六角旗下餐食子公司王座(2751)受惠體質優化及餐飲業需求顯著復甦，2022年合併營收9.21億元、年增達24.04％，創歷史第三高，稅後淨利0.15億元，較前年虧損0.82億元大幅轉盈，終結連4年虧損、改寫歷史次高，每股盈餘0.89元則創新高。

六角2023年首季自結合併營收10.01億元，季減4.16％、年增1.66％，為同期第三高。展望後市，董事長王耀輝表示，六角在疫後力求每年門市維持淨增30％步調，今年「Chatime日出茶太」目標全球展店達1800家，配合子公司營運逐步復甦，力拚全年獲利倍增創高。

而子公司王座2023年首季自結合併營收2.86億元，季增5.82％、年增達37.9％，改寫歷史新高。在國內餐飲剛需及觀光需求挹注下，今年營收力拚成長1成、達10億元，並看好獲利可望更上層樓。為強化企業競爭力及永續發展，董事會決議通過將申請登錄興櫃交易。