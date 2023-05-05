國民黨台北市議員游淑慧日前在新北市長侯友宜的介入協調下，退出港湖區黨內立委初選，隨後被點名征戰北市艱困選區士林大同區，對戰民進黨議員王世堅。前高雄市長韓國瑜昨(4)日透露，有跟游淑慧開玩笑建議，向王世堅喊出「我選不贏你就嫁給你」。對此，王世堅今(5)日強調已結婚32年，夫妻恩愛，「在現實世界中不可能發生這樣的事情」。

韓國瑜昨替有意爭取黨內大安區立委提名的羅智強站台時透露，游淑慧針對參選士林大同區立委一事向他請益，並表示他向游淑慧開玩笑建議，只要跟王世堅說「我選不贏你我就嫁給你」，就看她敢不敢講。當時游淑慧表示她有男朋友了，韓國瑜則回應「有什麼關係，王世堅有女朋友啊！」

此外，港湖區現任立委高嘉瑜今也被問及此事時則笑稱這招太狠了，並提到大家都知道王世堅是專情的男人，「一輩子可能也只愛過他老婆跟...，他應該不會再誤入歧途」。

針對此事，王世堅今受訪回應，認為韓國瑜是希望降低選舉緊張氣氛，才故意製造歡樂議題，不過王世堅強調與太太已結婚32年，很恩愛，因此這樣的事在現實世界中不可能發生。

王世堅提到，他太太覺得這完全是玩笑話，沒有覺得被威脅，並坦言他曾經犯一個錯，太太很大器的原諒，「在我心目中，我太太是最漂亮的」。