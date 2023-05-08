美國民主黨眾議院議員莫頓（Seth Moulton）日前在智庫研討會上再度拋出炸毀台積電的想法，稱要讓中國明白若他們入侵台灣，美方就會將台積電炸毀。國民黨立委賴士葆質疑，美國官員的論述明顯不把台灣人當人，要求反對疑美論的副總統賴清德對此表態，嗆「你也挺美炸你當過市長的台南台積電嗎？」

米爾肯研究所日前舉辦全球論壇，針對中美關係進行討論，莫頓當場提到炸毀台積電的想法，說「要讓中國清楚，只要他們入侵台灣，我們就會炸毀台積電」，並補充說明「這不是最佳的策略，我只是拋出此想法做為例子而已」，雖然該想法當場就遭前美國國防部政策次長佛洛諾伊反駁，但他反對的理由是「如果這麼做，第一年就會對全球造成2兆美元的經濟衝擊」，絲毫不把台灣當一回事。

賴士葆昨（7）日在臉書表示，美國官員稱炸毀台積電可以有效嚇阻大陸入侵，這些不把台灣人當人的荒謬言論，應該要先把他們的家人都搬來台積電旁邊，再讓他們討論到底炸還是不炸。

此外，賴士葆更強調，台南也有台積電的工廠，因此點名曾任台南市長的賴清德對此議題表態，「倒要問問反疑美論的賴清德，你也挺美炸你當過市長的台南台積電嗎？賴清德為何不出聲？」