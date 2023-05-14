台北高等行政法院5月10日判決撤銷NCC不予換照處分，中天勝訴。美麗島電子報董事長吳子嘉直言，NCC這些人破壞新聞自由又死不認錯，明年1月13日會害死賴清德！國民黨台北市議員徐巧芯說她同意吳子嘉的看法，且NCC的事件對於中間選民是有影響的，而中天既然受到不公平的待遇，當然要回復。

吳子嘉日前在中天電視《新聞千里馬》稱，NCC也好，行政院也好，不是輸贏的問題，而是他們的態度；這些人破壞新聞自由又不負責任，歹戲拖棚、死不認錯，明年1月13日會害死賴清德！徐巧芯13日在直播時引述吳子嘉的說法稱「我同意吳子嘉董事長的看法」！

徐巧芯認為，行政法院的訴訟，行政主管機關很少被判輸的。NCC的事件對於中間選民是有影響的，等到判決一件件出來以後，大家發現，原來過去NCC對中天都是亂罰的，因此法院判NCC敗訴。

國民黨台北市議員徐巧芯。 （資料照片）

徐巧芯分析，一般民眾看得非常簡單，一審就是NCC敗訴、中天勝訴，中間選民可能選選擇更相信法院判決。

徐巧芯不滿地說，不能用程序不正義的方式關掉一家新聞台，這完全在殘害台灣的新聞自由和言論自由。「我今天認為要恢復中天的原因」，她強調，在於NCC的處分本身是不正義的，程序上就出問題，是不公正的，也是不客觀的。中天既然受到不公平的待遇，當然要回復。

徐巧芯最後直言，NCC這幾年有沒有傷害言論自由？有沒有箝制新聞自由？「我作為一個經常在媒體上的公眾人物，我的感覺非常明顯，就是有！」