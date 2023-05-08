恆生科技股指數小漲0.21%，小鵬汽車漲4.3%，表現最佳；其次為理想汽車漲3.35%。商湯跌6.56%，跌幅最大。

上周五中國國務院常務會議通過加快推進充電基礎設施建設的決議，新能源車類股強勢表態，除小鵬和理想之外，吉利目前漲1.8%，比亞迪暫漲2.1%。

融創中國4月營收銳減41%，股價重挫7.5%。

阿里健康跌0.7%，稍早前一度漲逾3%，該公司初估上年度（截至3月31日）淨利至少4.5億元人民幣，遠優於前一年的淨損約2.66億元人民幣。