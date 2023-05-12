分析師認為，日企財報好壞參半，不過，不少公司要祭出庫藏股計畫，同時要派發更多股息給股東。投資人高興之下積極進場，日經才有機會再創新高點。

大型類股中，曾示警年度獲利目標恐不如預估的東京威力科創，股價不跌反大漲3%。同時，愛德萬測試更是大漲3.15%。

不過，軟銀卻大跌3.29%，因年度虧損是市場預期的3倍之多。夏普也因年度意外大虧19億美元，股價一度暴跌8.28%。