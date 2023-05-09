2023年普立茲獎（Pulitzer Prizes）今天在美國紐約揭曉，多家媒體因在俄羅斯入侵烏克蘭以及後續戰爭的卓越報導而獲獎。
法新社報導，普立茲獎委員會宣布，「紐約時報」（The New York Times）在這場衝突中「堅定不移」的報導，包括針對布查鎮（Bucha）烏國民眾死亡事件進行8個月調查，讓該報贏得了國際報導類獎項。
美聯社（The Associated Press）則因「勇敢」報導1年前遭俄方占領的烏國港口城市馬立波（Mariupol）圍困事件，獲得被視為最高榮譽的公共服務獎。
同時，美聯社也因於俄軍2022年2月全面侵烏頭最初幾週的「獨特且急迫影像」，獲得突發新聞攝影獎。
另外，「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）因揭露地方議會成員之間一段包含種族主義言論的秘密談話，獲得突發新聞報導獎。
「華爾街日報」（The Wall Street Journal）的記者群因報導50個政府機構聯邦官員之間的財務利益衝突，獲得調查報導獎。
美國阿拉巴馬州新聞網站AL.com贏得兩個獎項，包括揭露當地警察是如何剝削居民來自肥而拿下地方報導獎。AL.com同時贏得評論獎的肯定。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1120509
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