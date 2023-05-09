2023年普立茲獎（Pulitzer Prizes）今天在美國紐約揭曉，多家媒體因在俄羅斯入侵烏克蘭以及後續戰爭的卓越報導而獲獎。

法新社報導，普立茲獎委員會宣布，「紐約時報」（The New York Times）在這場衝突中「堅定不移」的報導，包括針對布查鎮（Bucha）烏國民眾死亡事件進行8個月調查，讓該報贏得了國際報導類獎項。

New York Times journalists documented the atrocities of the war in Ukraine, used video evidence to prove Russia’s most gruesome war crimes and pierced Vladimir Putin’s secret plans. Here are the stories that just won a Pulitzer for international reporting. https://t.co/FXXKOVQSVv — The New York Times (@nytimes) May 8, 2023

美聯社（The Associated Press）則因「勇敢」報導1年前遭俄方占領的烏國港口城市馬立波（Mariupol）圍困事件，獲得被視為最高榮譽的公共服務獎。

We just won The Pulitzer Prize in Breaking News Photography for our coverage of Ukraine. Proud to be part of this @AP team @BernatArmangue, @felipedana, @RodrigoabdAbd, @NMofty, @EvgenyMakloleta and @VadimGuirda and the great AP editors @EFM1959 and @BennySnyderAP. pic.twitter.com/LOBagQ7RDg — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) May 8, 2023

同時，美聯社也因於俄軍2022年2月全面侵烏頭最初幾週的「獨特且急迫影像」，獲得突發新聞攝影獎。

美聯社（The Associated Press）在俄軍2022年2月全面侵烏最初幾週的「獨特且急迫影像」，獲得普立茲突發新聞攝影獎。圖為2022年3月5日，大批基輔郊區居民逃難，暫時聚集在一座被炸裂的橋下的畫面。（圖／美聯社）

另外，「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）因揭露地方議會成員之間一段包含種族主義言論的秘密談話，獲得突發新聞報導獎。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）的記者群因報導50個政府機構聯邦官員之間的財務利益衝突，獲得調查報導獎。

美國阿拉巴馬州新聞網站AL.com贏得兩個獎項，包括揭露當地警察是如何剝削居民來自肥而拿下地方報導獎。AL.com同時贏得評論獎的肯定。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1120509