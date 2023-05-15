南韓日前傳出一名不具名女歌手在家中離世，而韓網不斷猜測這名歌手是疑似是曾經登上《玩什麼好呢？》、《不朽的名曲》的歌手海秀（音譯，해수），而當時韓媒不斷嘗試聯絡海秀，但卻沒得到任何回應，直到15日上午，韓媒《YTN》證實過世的女星就是1993年出生的女歌手海秀。

根據韓媒報導，警方13日透露，有名女歌手於12日上午10點陳屍於家中被發現，由於身旁留有遺書，因此判斷是輕生，加上當時有報導指出她曾參加過《玩什麼好呢？》、《不朽的名曲》，因此不少網友猜出輕生女歌手就是海秀，許多粉絲留言，連曾合作的廣播節目製作人都留言：「海秀啊，不是妳吧？趕快回應或回我訊息！」但沒多久後家人似乎關閉了她的IG留言功能。

不過，輕生女歌手身分一直未被證實，直到15日才韓媒正式報導，由於海秀預計20日出席公演活動，因此該主辦方向媒體證實「突然收到海秀離世的消息，因此無法參與演出」，海秀離世的事情才真正曝光。

事實上，1993年出生的海秀，2019年11月發出第一張EP出道，後來2021年2月推出單曲，出道近4年以來參加過《歌謠舞台》、《The Trot Show》、《AM Plaza》等節目，1月甚至還有在《不朽的名曲》亮相，12日她還更新貼文「今天KBS釜山《清晨庭園》，我們海秀真的很努力加油，讓大家能得到滿滿力量，太謝謝了，在可愛又精緻的便當裡放上花，我今天很幸福喔！」如今傳出死訊震驚外界。

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