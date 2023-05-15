英國宣布，在今年夏天將為烏克蘭空軍開設飛行訓練班，讓一批烏克蘭飛行員學習操作北約規格戰機。同時，英國也會協助烏克蘭獲取F-16戰機。

防衛部落格(Defense Blog)報導，這項工作是英國首相蘇納克(Rishi Sunak)親自發布的，他說：「目前是烏克蘭抵抗一場可怕侵略戰爭的關鍵時刻，戰爭不是他們挑起的，他們需要國際社會的持續支持，以抵禦一年多以來所面臨的無情攻擊。」

「我們不能讓他們失望，這除了是道義，也是幫助自己。普丁發動侵略戰爭在烏克蘭，但影響了全世界。阻止普丁的野蠻侵略，確保烏克蘭取得最後勝利，是所有人共享的利益。」

英國將為烏克蘭飛行員開設專門的戰機操作課程，「不論烏克蘭日後獲得什麼飛機，都能快速適應。」

在培訓課程的同時，英國也與其他國家一起勸說美國同意提供F-16 戰機給烏克蘭，這是北約國家最常用的戰機之一，在這些北約國家陸續接收F-35的同時，將有相當數量的F-16退出現役，可以供應給烏克蘭。

英國是烏克蘭最主要的軍備提供者之一，僅次於美國。2022 年，英國向烏克蘭提供了價值28億美元的軍事支持，而且都是現役裝備。到目前為止，英國提供了1個坦克連的挑戰者2式主戰坦克(Challenger 2 MBT)、自行火砲、數百輛裝甲車和先進飛彈，包括星光防空飛彈(SACLOS)和風暴影巡弋飛彈(MBDA)。