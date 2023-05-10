新店槍戰！警圍捕槍砲犯街頭駁火 嫌犯腹、腿中彈送醫 13:072023/05/10 中時 林意筑 、 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 槍戰中歹徒中2槍送醫。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新店槍戰！警圍捕槍砲犯街頭駁火 嫌犯腹、腿中彈送醫 訂閱影音： 中時新聞網 新北市新店區今（10）日中午12時許溪洲路爆發警匪槍戰，初步了解，北市大安警方追捕嫌犯過程中，嫌犯先向警方開1槍，警方立即回擊6槍制止，嫌犯腹部、右大腿各中1槍，目前送醫治療中。詳細事發經過有待調查釐清。 空服員受託帶貨回越南 不知「牙膏」藏毒品！警逮65人 8歲童照殺！德州暗夜槍響奪5命 警曝凶嫌犯案動機 遭欠2萬元賭債教唆開槍 八里槍擊案主嫌12小時落網 #新店槍擊 #大安分局 #槍砲犯 #圍捕 #警匪槍戰 也許您會感興趣 推薦閱讀 北港迓媽祖暴大亂鬥 警速逮20人送辦 19:292023/05/09 社會 台北騎車至新竹沿路收購感冒藥 刑事局破屏東角頭煉毒 18:192023/04/28 社會 獨》無懼通緝犯雙槍上膛！警正面對峙 超猛「外送員」衝上前壓制 10:552023/05/08 社會 內湖槍擊案與「這3件」太雷同 警：不排除「同一掛黑幫」所為 11:472023/04/30 社會 美國華府驚傳槍響！8人中彈 一傷者年僅12歲 16:122023/04/22 國際 內湖槍擊案 幫助槍手聯繫船長關鍵人遭聲押 14:422023/04/30 社會 加強銀髮族交安、防詐宣導 大安警結合里辦深入社區 21:092023/05/06 社會 imB吸金25億案 北檢扣押嫌犯23筆不動產 21:072023/05/04 社會 銀行警覺發現1事 警成功救出「被詐團監禁」7被害人 16:562023/04/28 社會 銀座「面具強盜」10分鐘搶上百名錶！4嫌曝光竟都是青少年 11:422023/05/09 國際 美青少年狂轟89槍 血洗16歲少女生日趴釀4死數十傷 10:302023/04/26 國際 金曲歌王「蛋堡」錄反詐片頻笑場 拍攝者喊這句 15:032023/05/04 娛樂 張善政好暖！4警遭嫌犯刺傷 一早奔派出所慰問 19:162023/04/20 社會 內湖槍擊案協助槍手逃逸 「中間人」無保請回士檢提抗告 10:452023/05/03 社會 新北警大掃黑！ 「檢肅幫派犯罪」11天狂抓3槍66彈55嫌犯 13:452023/05/08 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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