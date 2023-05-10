新店槍戰！警圍捕槍砲犯街頭駁火 嫌犯腹、腿中彈送醫

新北市新店區今（10）日中午12時許溪洲路爆發警匪槍戰，初步了解，北市大安警方追捕嫌犯過程中，嫌犯先向警方開1槍，警方立即回擊6槍制止，嫌犯腹部、右大腿各中1槍，目前送醫治療中。詳細事發經過有待調查釐清。

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