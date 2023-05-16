股神巴菲特的波克夏公司繼去年第4季減持對台積電86％持股後，今年第一季更出清所有持股。退役中將帥化民16日在《盧秀芳辣晚報》節目強調，做生意的人將本求利，戰爭一旦爆發，海上貨運的保險金額一漲，將是不可承受之重，什麼生意都不用做了，那一點毛利全沒有了，將無利可圖。台灣做法拉利、杜卡迪等零件商，有很多隱形冠軍，但民進黨政府把資產都花光，還配合美國鼓吹戰爭，還沒打台灣就掏空了。

「戰爭一旦爆發，海上貨運的保險金額是你不可承受之重！」帥化民表示，做生意的人是將本求利，如果海上運輸的戰爭保險費一漲，什麼生意都不用做了！「他自動不來了，你也不能出去了！」

帥化民提到，台積電代工晶圓這個叫隱形冠軍，台灣還有很多隱形冠軍，像法拉利那些轎車、跑車的鋼圈都是台灣做的。連義大利那個杜卡迪摩托車零件，也是台灣做的。我們就是靠這個來撐起GDP的！

「王美花這個經濟部長，是把我們所有資產都花光了！」帥化民強調，你不保護我們自己的產業，還在那邊一天到晚配合美國說台灣要打仗。那這些產業出走，有錢人也走，還沒有打，就已經掏空了。

帥化民直言，去問問做生意的人看，海上戰爭險是多少錢？你那一點毛利全部沒有了，無利可圖！外商也不來。所以不要把戰爭當玩火一樣去玩，玩到引火燒身，還沒有真的打起來，已經受不了了。「台灣現在的狀況就是這樣，你一天一天看嘛！」