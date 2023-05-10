2020年中天新聞台遭NCC（國家通訊傳播委員會）不予換發衛星電視執照，並於有線電視52台下架，而中天提起行政訴訟，經2年多審理，台北高等行政法院今（10）日宣判，將NCC不予換照的處分撤銷，中天勝訴，全案仍可上訴。而NCC也表示，對於判決感到意外且表達遺憾，NCC將於收到法院判決書後，研析判決理由依法提起上訴。

NCC今日指出，中天新聞台換照案，駁回申請且不予換照之行政處分，主要考量如下：1.該頻道執照有效期間出現大量申訴與違規、2.內部控管與自律機制運作失靈，無法維護新聞專業、3.聽證會證實該新聞台受到不當介入、4.無法證明可以排除大股東與外界對新聞不當干預、5.該台103年換照時，NCC即予以警示並附加附款，惟仍無法有效改善，甚難確信其能改正過往違規情事等，經委員會議通盤考量，並踐行嚴謹的行政程序後決議作成處分。

NCC表示，衛星廣播電視法所設定期換照制度，是國家維護新聞自由、新聞專業倫理及公共利益的機制。NCC依法律上之職責，透過嚴謹之行政程序，本於獨立機關之專業判斷作成駁回中天新聞台申請換照之處分，於法並無違誤。

NCC強調，廣電新聞媒體具公益性，涉及公眾資訊接收自由及社會公共利益，對北高行判決未能尊重獨立機關專業判斷，該會將依法提起上訴，並持續督促媒體落實法遵，完善我國廣電產業健全發展。

中天遭裁罰案現已有9案被法院撤銷，其中更有2案勝訴免罰確定。而中天新聞今日也聲明，感謝臺北高等行政法院今天的判決還給中天公道，為台灣的民主法治樹立典範，保留了新聞自由的尊嚴及憲法基本價值。台灣人民已深惡痛絕NCC違法濫權，前NCC委員翁曉玲在中天勝訴的第一時間呼籲NCC應放棄上訴、尊重司法判決；中天則籲請所有關切台灣民主發展的朋友們，展現人民的力量，共同捍衛新聞自由。