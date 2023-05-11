建築工地吊臂墜落中捷軌道，導致列車撞上釀1死10傷，中捷宣布至少求償2億元。（張亦惠攝）

興富發建設「文心愛悅」建案的吊車吊臂掉落且砸在中捷綠線軌道上，導致列車撞上釀1死10傷，台中捷運公司今天出示影像說明案發經過，強調列車隨行人員與站務人員都有盡到應盡的責任，並強調至少對興富發及相關廠商求償至少2億元。

這起事件發生在10日中午12點多，中捷綠線一列開往烏日方向的列車，行經南屯豐樂站時撞到從鄰近建地31樓高處墜落軌道上的吊臂，造成靜宜大學法律系助理教授林淑雅死亡，另10人受輕傷，中捷經緊急搶修，今天上午恢復營運。