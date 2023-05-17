白宮在聲明中說：「總統拜登在結束G7峰會後，將於週日（21日）返回美國，和國會領袖會面，確保國會在最後期限前採取行動，避免債務違約。」
拜登原預定22日前往巴布亞紐幾內亞訪問，與太平洋島國18位領袖會面，成為歷來首位走訪當地的現任美國總統。這凸顯美國亟思在太平洋地區抗衡中國勢力。
接著，拜登將出席澳洲雪梨（Sydney）的「四方安全對話」（Quad）峰會。四方安全對話由美國、日本、印度、澳洲組成。
白宮今天表示，美國總統拜登將縮短亞洲行程，明天會啟程赴日本出席七大工業國集團（G7）高峰會，但取消會後訪問澳洲和巴布亞紐幾內亞的行程，以提早返回華府協商提高政府負債上限，避免災難性債務違約。
白宮在聲明中說：「總統拜登在結束G7峰會後，將於週日（21日）返回美國，和國會領袖會面，確保國會在最後期限前採取行動，避免債務違約。」
拜登原預定22日前往巴布亞紐幾內亞訪問，與太平洋島國18位領袖會面，成為歷來首位走訪當地的現任美國總統。這凸顯美國亟思在太平洋地區抗衡中國勢力。
接著，拜登將出席澳洲雪梨（Sydney）的「四方安全對話」（Quad）峰會。四方安全對話由美國、日本、印度、澳洲組成。
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