輔仁大學20歲黃姓女學生3月搭乘蔣姓男同學所駕的車輛，發生車禍受傷，黃女便找來21歲蕭姓男友、曾姓及郭姓等3人與蔣男談判，獅子大開口向蔣男求償250萬元，雙方談不攏，黃女等人便以安全帽與棍棒打傷蔣男，事後蔣男報警，警方獲報後已循線逮捕蕭男及黃女，警詢後依恐嚇、傷害罪嫌將其送辦。

據了解，輔仁大學蔣姓男學生今年3月23日開車搭載黃姓女同學，行經士林區不慎發生交通事故，導致黃女受傷，黃女心懷不滿，本月5日便夥同蕭姓男友、曾姓及郭姓友人共3人，相約蔣男見面談判商討賠償事宜，黃女求償250萬元，但蔣男認為金額過高，雙方談判破裂之下，黃女等人持棍棒打傷蔣男。

警方指出，本局於5日20時許接獲報案，稱於輔仁大學進修部涼亭內有民眾鬧事，警方到場時，犯嫌已離開現場，蔣姓被害人則身上多處擦挫傷。

警方經過濾周邊監視器影像，確認犯嫌身分後，於16日向新北地檢署聲請拘票獲准，於同日晚間11時許於新店區逮獲黃女及蕭男到案，後續將依恐嚇及傷害罪嫌移送法辦，另曾姓及郭姓嫌犯仍在積極追捕中。