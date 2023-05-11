香港信報報導，恒指開盤漲80點，報19,842。國指開盤漲46點，報6,729。科指開盤漲1.5％，報3,868。
個股方面，騰訊開盤漲0.9％，報332.6港幣。阿里巴巴開盤漲2％，報81.8港幣。比亞迪開盤漲1.4％，報246.8港幣。
此外，理想汽車開盤漲11.1％，公司2023年首季由虧轉盈，淨利潤人民幣（下同）9.3億元。
美國通膨進一步放緩，隔晚納指收漲1％，反映中概股表現的金龍中國指數上揚。港股兩日挫534點後，11日早段反彈。
香港信報報導，恒指開盤漲80點，報19,842。國指開盤漲46點，報6,729。科指開盤漲1.5％，報3,868。
個股方面，騰訊開盤漲0.9％，報332.6港幣。阿里巴巴開盤漲2％，報81.8港幣。比亞迪開盤漲1.4％，報246.8港幣。
此外，理想汽車開盤漲11.1％，公司2023年首季由虧轉盈，淨利潤人民幣（下同）9.3億元。
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