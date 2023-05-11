近日台南一名三歲女童走斑馬線遭撞身亡，交通部長王國材特地宣布「全面推動行人專用時相」。不過這樣就能解決路口死亡攀升嗎？靖娟基金會呼籲加重駕駛人違規處罰，民眾黨則認為政府應該加速在重大路口劃設Z字型斑馬線、設置行人避車島，同時推動行人專用時相之餘也要加強宣導行人遵守燈號，多管齊下，避免悲劇一再發生。

靖娟基金會執行長林月琴表示，根據交通部統計，交叉路口及行人穿越道死傷，近五年平均每年高達3100人以上，其中兒少占比18％，問題是台灣兒少比例已經偏低，因此18％的比例是偏高的，「台灣生育率才0.78％，我們現在是一個都不能少。」

林月琴說，像這次台南3歲女童遭撞死，肇事車輛是在交叉馬路左轉時西瓜切，這種情況即使是6歲大的孩子，休旅車就可能看不到，何況被A柱擋到。台灣的駕駛人的駕駛行為應該被嚴格要求，但是兒童的交通安全教育也不足，像美國就教小孩過馬路時一定要往後看，日本是教父母要帶6歲以下小孩過馬路時要牽手。

此外林月琴也呼籲加重駕駛人違規處罰。台灣罰單只要去超商繳，痛個5秒鐘，頂多是累積違規記點達6點要自費接受4小時講習；相對之下日本若是超速，除了開單問話、繳罰金、沒收駕照以及至少2天講習，甚至會留下交通前科，前後大概花五天半，讓違規者付出時間和心力的代價。

立委邱臣遠表示，2016年至去年發生近6萬行人路口事故，平均每年超過8400人死傷。蔡政府執政7年視而不見，發生重大事故才緊急滅火，像王國材緊急喊出行人專用時相及行人早開時相，雖然燈號是目前可行且成本最低的方式，但若沒有通盤規劃，恐怕衍生更多問題。

邱臣遠說，各國廣泛使用的Z字型斑馬線、行人避車島，試辦已久卻沒有普及，政府應該盡快評估成效，包括交通寧靜區、行人穿越道退縮、外送車輛停放區等，都是保護行人及學童的必要改革措施，才能有效降低事故風險。