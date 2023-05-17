徐姓老翁開車起步橫向往內側車道，後方女高中騎士慘遭撞。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

徐姓老翁開車起步橫向往內側車道，後方女高中騎士慘遭撞。(翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市84歲徐姓老翁，16日開車從平鎮區延平路三段一家炸雞店前路邊起步，竟像螃蟹車一樣橫向往內側車道行駛，造成後方外側車道2名女高中生共乘機車閃避不及被撞發，整個人被撞翻滾好幾圈，所幸緊急送醫後性命無礙，雙方酒測值均為0，肇事與賠償責任有待進一步釐清。

平鎮警方表示，遭撞者為18歲蔡姓女騎士與19歲吳姓乘客，經檢測老翁與女騎士雙方均無酒駕情況。老翁自稱因在路邊購物，有打方向燈準備左轉，並未看見摩托車。因地上為雙白線，初判有違規變換車道的情形，詳細肇事原因，警方正積極調查中。