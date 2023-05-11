詹斯勒指債務違約可能導致美國的經濟和金融市場發生「重大斷裂」（significant disruption），包括激發利率走高、美元走貶、和重挫投資人信心。

而且還會對全球經濟引發「層疊效應」（cascading effect），影響包括衝擊全球貿易、外資減少投資美國、和美元價值下滑。

詹斯勒強調美國政府必須嚴守財政紀律，以各種手段來降低負債與預算赤字來避免債務違約，政府還得採取許多措施來確保其未來能履行債務償還的義務。

他認為政府要達到此目標，就必須改革和強化其金融系統才能避免違約，包括提高銀行業與其他金融機構的資本要求，和確保金融系統具彈性和抵抗金融衝擊的能力。

與此同時，知情者透露華府出動多位聯邦檢察官，正展開調查包括矽谷銀行等三家地區性銀行，自3月以來陸續倒閉期間，股市裡出現異常大量放空銀行股，而涉及人為操縱的放空活動。

據了解，凡因為放空銀行股而獲利的投機客與交易商，過去一周都遭到檢方調查。因為政府致力穩定銀行業的效果不彰，導致投資人更憂慮地區性銀行的財務體質。

美國銀行業有強勁基本面和充足資本，像聯準會主席鮑爾就堅銀行體系「健全而富彈性」。在這種情況下異常放空銀行股，會被司法部視為當中可能存在人為操縱而必須調查。

路透報導，其他相關的主管機關也正在評估放空銀行股是否涉及人為操縱。像詹斯勒等多位主管機關負責人就表示正監視市場裡任何可能不當行為。但目前尚未清楚聯邦檢察官會否起訴其調查對象。