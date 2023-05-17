日本放送協會（NHK）報導，防衛省表示，5月16日清晨3時左右，海上自衛隊確認一艘共軍電偵艦通過日本沖繩本島與宮古島間海域，從太平洋朝東海航行。
這艘中國海軍電偵艦4月29日通過對馬海峽，從東海進入日本海後，再通過津輕海峽南下太平洋，5月8日出現在伊豆群島海域的日本鄰接區，花了約半個多月時間以繞行日本一圈形式航行。
而這艘電偵艦今年3月下旬起到4月中旬止，也曾繞行日本一圈航行，防衛省在分析該艦航行目的同時，持續進行警戒監視。
一艘中國海軍電子偵察艦（舷號796）到5月16日止，被日方確認已繞行日本一圈，該艦4月也曾繞行日本一圈，日本防衛省持續進行警戒與監視。
日本放送協會（NHK）報導，防衛省表示，5月16日清晨3時左右，海上自衛隊確認一艘共軍電偵艦通過日本沖繩本島與宮古島間海域，從太平洋朝東海航行。
這艘中國海軍電偵艦4月29日通過對馬海峽，從東海進入日本海後，再通過津輕海峽南下太平洋，5月8日出現在伊豆群島海域的日本鄰接區，花了約半個多月時間以繞行日本一圈形式航行。
而這艘電偵艦今年3月下旬起到4月中旬止，也曾繞行日本一圈航行，防衛省在分析該艦航行目的同時，持續進行警戒監視。
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