日本放送協會（NHK）報導，防衛省表示，5月16日清晨3時左右，海上自衛隊確認一艘共軍電偵艦通過日本沖繩本島與宮古島間海域，從太平洋朝東海航行。

這艘中國海軍電偵艦4月29日通過對馬海峽，從東海進入日本海後，再通過津輕海峽南下太平洋，5月8日出現在伊豆群島海域的日本鄰接區，花了約半個多月時間以繞行日本一圈形式航行。

而這艘電偵艦今年3月下旬起到4月中旬止，也曾繞行日本一圈航行，防衛省在分析該艦航行目的同時，持續進行警戒監視。