台中5億賴姓高三生命案，台中檢方23日傳訊賴母調查，訊後，律師許哲維受訪提出3項聲明。（陳淑芬攝）

台中擁5億房產賴姓男高三生，和夏男登記結婚後不久即墜樓身亡，賴母指控夏家父子謀財害命。台中檢方今天傳訊賴母調查，據了解，賴母當庭哭訴喪子之痛，訊後，委任律師表示，已向檢方聲請14項調查證據，並公開向民眾徵求今年5月4日早上11時經過旱溪西路3段案發地的行車紀錄器等墜落畫面， 盡速幫忙家屬釐清案情。

5億賴姓高中生命案 賴母當庭哭訴徵求墜樓面畫面

賴母由律師陪同抵達地檢署，她頭戴帽子包巾，全程不發一語進入地檢署接受訊問，據了解，年約50歲賴母向檢察官陳述18歲獨子身亡過程，悲從中來難過落淚。

訊後，賴母委任律師許哲維受訪時提出3項聲明表示，家屬向全台關心民眾表達感謝之意，也請民眾在今年5月4日早上11時經過旱溪西路3段民眾，若有相關墜樓的行車紀錄器畫面，希望提供給家屬，幫忙盡速釐清案情。

許哲維表示，感謝承辦檢方偵辦相當認真，並給予當事人完整陳述意見的機會，希望警警方及鑑識人員，確實遵守檢察官指導。

許哲維說，家屬原本聲請9項證據調查，在檢察官幫忙下，增加到多達14項，包括夏男通聯紀錄、死者傷勢及體內毒物反應，也聲請相關測謊等。