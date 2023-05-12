十銓4月營收26.53億元，月增365.39%，年增490.03%，單月改寫歷史新高紀錄；2023年1~4月合併營收42.23億元，年增96%。十銓表示，長期耕耘品牌消費市場，多年投入大量資源，今年首次獲得國際B2B專案訂單，第二季開始出貨，不過後續狀況尚在商談，對持續強勢挹注營收、獲利尚待觀察。

十銓第一季每股虧損0.54元，再陷虧損。記憶體產業陷入供過於求，庫存去化狀況，十銓說明，去年第三季高價庫存已差不多去化完成，目前庫存回正常狀況，雖正向看待需求回籠，不過2023年第二季消費市場需求仍未顯著恢復，消費力道還沒完全回歸，加上全球記憶體下年年景氣仍不明朗，是否逐步改善尚待觀察景氣態勢，而至於國際大廠減產，十銓也認為，需先觀察能否震盪向上，若第二季底市況能好轉，下半年便可望改善現況。

年初熱門的ChatGPT，有助拉動AI、HPC、伺服器對記憶體需求，但十銓更提到，對話式AI雖造成大量話題，仍須靜待後續應用發展，才有機會促進記憶體需求恢復。不過長期看好未來資料中心及伺服器等拉貨動能，十銓積極開發新產品及開拓新市場。

十銓表示，因記憶體價格跌深，期待報價由緩跌轉至止穩，終端庫存回補潮重啟尚待觀察。目前價格雖然收斂，但需求尚未看到實質回升，記憶體供過於求的情況尚未緩解。

因應不斷成長的高階記憶體需求，以及迎接COMPUTEX/618檔期，十銓不斷研發推出DDR4/DDR5新產品，持續強化產品規格，拉升銷售單價，以刺激終端買氣。

十銓認為DDR4與DDR5價差拉近，有利於DDR5滲透率進一步提升，早已加強DDR5生產技術及產能，待產業動能重啟及應用發酵。十銓日前推出24GB與48GB的非二進制DDR5超頻記憶體，成為當前頻率最高的非二進制大容量DDR5超頻記憶體，為使用者提供絕佳的記憶體擴充性與相容性，已在5月初在全球上市。

十銓周四股價下挫至59.6元跌停，失守60元、季線，股價從一個月前的82.3元高檔，已下挫27.58。三大法人操作上，外資已連三日賣超千張，自營商也持續站賣方，不過周四量增摔至跌停，但法人並未擴大賣超力道。