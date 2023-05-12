一名51歲吳姓女子今日中午約11時50分，駕駛大貨車行經台61線西濱快速道路南下26.1公里處時自撞護欄，導致車輛翻覆，所幸駕駛自行脫困未受傷，現場也沒造成其他追撞事故，肇事原因待後續釐清。

大園警方獲報後到場，發現翻覆車輛占用內線車道，立即實施交通疏導管制措施，並通知拖吊車前往排除事故，目前事故現場已排除。初步判斷吳女疑似因為恍神，才會自撞護欄，經實施酒測，確認其酒測值為0，詳細肇事原因仍待後續調查釐清。