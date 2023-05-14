針對2024總統大選，國人是否樂見民進黨繼續執政的調查，最新結果顯示四成二樂見、四成七不樂見，且25至64歲青、壯、中年選民過半數不樂見。對此，作家漂浪島嶼直言，在民進黨加強抗中保台的凝聚選票，同時也加深戰爭憂慮的分離選票，民進黨看似選戰整合順遂，事實卻是「大勢崎嶇，作繭自縛」。

台灣民意基金會12日公布最新民調顯示，2024總統大選，四成二樂見民進黨繼續執政；四成七不樂見，不樂見者比樂見者多約5個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆提到，25至64歲青、壯、中年選民過半數不樂見、高中／高職及以上教育程度選民過半數不樂見、中性選民一面倒不樂見等，意味嚴重政治後果可能降臨。

對此，漂浪島嶼昨(13)日在臉書直言，在民進黨加強抗中保台的凝聚選票，同時也加深戰爭憂慮的分離選票。他認為，這些憂慮的分離選票，是民進黨選票的天花板，甚至可能發酵成為表達意見之後實際行動的教訓選票，形成所謂的非綠選票，「更驚人是集中在民進黨最愛的青、壯世代」。

漂浪島嶼認為，民進黨明白社會憂心，所以政府、網軍喊出提升戰力嚇阻中國，反能達成和平的說法，但人民似乎不買單，最後見大勢不妙，改口宣告反共不反中的降溫說法，甚至期待中國遊客來台，製造春暖花開氣氛，讓緊繃態勢降溫，但中國不配合、不回應。

「嘴上嗆，抗中姿態一路軟，又不能讓美國不爽」，漂浪島嶼說民進黨看似選戰整合順遂，但是大勢崎嶇，作繭自縛。他強調民調僅供參考，但顯露一些趨勢，這樣的數據也讓民進黨了解過去激化的選戰策略，未必撈到好處。