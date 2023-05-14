富邦悍將與味全龍之戰因衝突後的警告形成4位投手遭勒令退場的大亂鬥，富邦共動用7名投手，總教練丘昌榮也做好讓陳仕朋登板的最壞打算，而在7局反攻過程中，隊長范國宸自打球後仍忍痛留在場上，最後敲出追平安打，帶起球隊反攻氣勢。

4局上肯特因不滿主審受理喊暫停時間點引爆兩隊衝突，裁判群在開會討論後決議給兩隊各1次警告，之後造成肯特、藍愷青、林子昱及廖任磊4名投手遭勒令退場的情況，富邦更是動用7名投手。

丘總賽後透露，因為藍愷青只投1球就被趕出場，岳少華完成1局後由安得勝接手，原本希望安得勝能多投1局，但因為近期密集出賽無法續投，「當時已經有詢問仕朋，他也願意，還好後來運氣滿好的都有順利解決。」

7局下富邦展開反攻，范國宸在攻擊過程中自打球面露痛苦，教練也上前關心，但最後仍繼續留在場上打擊，丘昌榮說：「國宸說他休息一下就沒關係，這種堅持很可貴。」最後富邦靠著申皓瑋一棒超前，繳出單場3安「猛打賞」擺脫低潮。

申皓瑋說：「鋒哥（陳金鋒）上來就是幫我調整一下打擊重心，之前低潮時打擊重心跑掉，他告訴我要顧好重心，擊球面要完整一點。」他表示，今天的表現對自己信心有很大局分，也讓自己知道要更加努力。