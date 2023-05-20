中信兄弟19日靠著鄭浩均、謝榮豪、吳俊偉、呂彥青4投完成中職首次「接力無安打」比賽，比賽結束從「恰總」彭政閔手中拿到這顆具有意義的勝利球，讓投手教練王建民又驚又喜，這也是他返台當教練後的第4顆紀念球，預計會請4位投手在上面簽名。

昨天賽後彭政閔賽後透露，把這顆勝利紀念球送給王建民，他說：「這是王教練的第一次，所以剛剛把勝利球給他，不是他投的，是他的學生投的。」從恰總手中接下紀念球，王建民坦言有驚訝，「這顆球應該是恰哥的，是他把球隊氣氛帶起來。」

過去球員時期，王建民也曾挑戰過無安打比賽，在美國時間2007年5月5日洋基隊戰水手隊時，王建民連續解決22名打者，直到被布朗斯德(Ben Broussard)敲出陽春炮，「完全比賽」才破功，最終繳出8局被敲2安、失1分好投奪勝。

王建民回憶，當時自己在追逐紀錄時，在場上並不會想那麼多，只是盡量把最好的能力展現出來，「等到大家離你越來越遠時才覺得奇怪，一開始大家還會跟我擊掌，但後來沒有人要理你，覺得孤孤單單的。」

球員時期挑戰紀錄沒有成功，也沒親眼看過無安打比賽，結果當了「王教練」後首次參與，但王建民坦言自己當下並沒有意識到，「我只是想要把投手調度好，讓投手能夠壓制打者。」

王建民也透露，這是他返台當教練後的第4顆紀念球，會請4位投手在這顆「接力無安打」勝利紀念球上簽名，前3顆紀念球分別是暫代二軍兵符時有2顆，第3顆則是當一軍投手教練後「初走秀」的球，「過往我都會在球上面寫當下紀念的事跡，那時候恰哥就突然把球拿給我，說這是我初走秀的球，但這球還不知道要怎麼寫。」

中信兄弟靠著鄭浩均（左起）、呂彥青、吳俊偉、謝榮豪4名投手上演中職首次「接力無安打」比賽。（中信兄弟提供）