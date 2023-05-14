總統蔡英文昨日回答高中生提問「若兩岸開戰，台灣有實力抗衡嗎？」表示，台海的問題一定要用和平的方式解決，戰爭非選項，台海議題已全球關注，在面對挑戰下要如何避免軍事衝突發生，這不僅是兩岸要做、區域要做，也是全球課題。對此，退役上校、前海軍艦長黃征輝14日就表示，「妳能決定是戰是和嗎？還是美國在背後決定？妳決定的了，當然不會選擇戰爭，但對不起，妳決定不了」，引發討論。

黃征輝14日在政論節目《新聞大白話》中表示，「在母親節談這個話題，真的是蠻傷感的，『戰爭不是我們的選項』，這是蔡英文說的，我想請問一下，妳能決定是戰是和嗎？還是美國在背後決定？妳決定的了，當然不會選擇戰爭，但對不起，妳決定不了」。黃征輝更接著說，「不管北京或是台北，我們都希望和平，誰會希望戰爭？我們要怎麼樣去獲得和平，一定是一隻手要去溝通，另一隻手拿著槍，要有力量；如果要和平，一方面就是要備戰，加強我們的戰鬥能力，另一方面，一定是溝通，一定要想辦法坐下來跟對方去談這個事情」。

黃征輝也提及，「目前民進黨完全沒有溝通，只在打」，黃征輝質疑，「不管買多少軍火、武器，可能打得贏嗎？如果打不贏的話，這所有的錢都是白花的，所以最後就變成真要打也打不贏，這就是騙人的」。