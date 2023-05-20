對於總統蔡英文今（20）日親自回答「您是大小姐嗎？」資深媒體人黃揚明在臉書質疑，蔡英文迴避問題！
總統蔡英文今（20）日舉行就職七周年談話，並開放記者提問，期間有記者直接問「您是大小姐嗎？」引起一聞笑聲。而蔡英文也親自回答。
鴻海創辦人郭台銘日前提蔡政府擋BNT疫苗，並爆出時任總統府祕書長的李大維曾打電話給他，說「大小姐說，你還是不要買了」，外界解讀「大小姐」就是指蔡英文，而此事也引起許多批評，惟總統府和李大維都否認說過此言。
蔡英文今天在就職七年的記者會中，有記者直接詢問蔡英文，「您是大小姐嗎？」對此，蔡停頓一下才接著回應，「我沒聽過郭董這樣說耶」。她表示，先前大家為了疫苗問題共同努力，自己覺得那段記憶很美好，應該停留在那段時間。
資深媒體人黃揚明在臉書質疑蔡英文迴避問題，因為「大小姐」不是郭董說的，郭董在臉書上說的是：「2021/6/17我卻接到李大維的一通電話，他告訴我：『這個大小姐說，你還是不要買了。』」
黃揚明質疑，蔡英文迴避了問題，也沒記者繼續問！
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