昨(13)日晚間，有名婦人行經台中市太平區溪州西路與市民大道一段路口時，她拄拐杖走在斑馬線上，並不時抬頭看著行人號誌燈的秒數，豈料1輛賓士大休旅車不僅未停下禮讓，而是直接「切西瓜」方式從婦人前面通過，嚇得婦人趕緊停下腳步，後來再往前走時，頻頻回頭看有沒有來車，深怕自己遭撞倒。
一名女子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段31秒影片，拍攝地點位於台中市太平區溪州西路與市民大道一段路口，從影片中可見，有拄拐杖婦人走在斑馬線上，並不時地看著行人號誌秒數，深怕自己走太慢無法通過路口。
豈料，竟然有輛賓士大休旅車左轉時，疑A柱擋住視線，整輛車「切西瓜」的行駛方式，不禮讓行人，直接從婦人前方經過，嚇得婦人停在斑馬線上，並回頭看有沒有來車，一步一步的往前走。
對此，原PO在貼文寫下「行人地獄！！！拜託開車可以睜大眼睛嗎？這位媽媽行動不便你都不能禮讓一下嗎？」；網友也紛紛留言表示「檢舉他」。
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