前總統陳水扁昨（14）日邀請夫人吳淑珍，參與他主持的廣播節目《有夢上水》專訪。對此，國民黨新北市立委第七選區候選人、市議員葉元之直言，陳水扁在直播中有說有笑，差點讓人忘記他是個受刑人，葉也懷疑，陳水扁女兒陳幸妤曾說出「誰沒拿過我爸爸的錢」，民進黨人可能有把柄在陳水扁手上，否則他們怎麼會如此怕他，並找立法院長游錫堃陳情，希望《公職人員選舉罷免法》爭議條文能懸崖勒馬？

陳水扁在直播感嘆，兒子的政治之路比自己的還要坎坷，選了3屆議員有2屆是最高票當選，但12年的任期只做了5年，而吳淑貞也向兒子喊話，稱上帝關上一扇窗，會再打開另一扇窗，要好好保重身體，11個月就像當兵一樣很快就到了，到時候出來還是一條好漢。另外，陳水扁還詢問吳淑珍，下輩子是否願再當他的妻子，吳當場表示不會再嫁給她，而是要成為他的粉絲。

葉元之昨在政論節目《TVBS戰情室》吐槽，看到陳水扁與吳淑珍在直播節目中有說有笑的畫面時，差點忘了他們一人是受刑人，一人因健康因素無法出庭受審，「搞得台灣好像有治外法權」。

葉元之懷疑，不少民進黨人可能有把柄在陳水扁手上，他指出，曾說出「誰沒拿過我爸爸的錢」的陳幸妤，是顆「隨時能出來咬人」的不定時炸彈，她現在沒這麼做的原因，是因為民進黨沒人惹她；而陳水扁日前在總統府前為陳致中請願後，10位民進黨立委也跑去找游錫堃陳情，希望《公職人員選舉罷免法》爭議條文能懸崖勒馬，「怎麼那麼怕阿扁」？